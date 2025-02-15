Неопытный водитель стал причиной ДТП с четырьмя пострадавшими

Трое мужчин и одна девушка пострадали вчера вечером в ДТП в Нижнем Тагиле. Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.