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Неопытный водитель стал причиной ДТП с четырьмя пострадавшими

Неопытный водитель стал причиной ДТП с четырьмя пострадавшими

Трое мужчин и одна девушка пострадали вчера вечером в ДТП в Нижнем Тагиле. Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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