Специалист Минздрава оценил возможность отравления дихлофосом в Красной Сопке

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян, говоря о версии отравления семьи дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, рассказал, как действует этот химикат на человека при неправильном применении.
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