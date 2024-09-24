RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Моссад... Да жыды жеж, мерзкие террористы!«Хезболла» заявил...
  • Svetlana Kuzmina
    Совсем сбрендил, старый!Байден на ГА ООН ...
  • Eduard
    Жаль медведя! В людях недостатка нет!В Приморском крае...

Специалист Минздрава оценил возможность отравления дихлофосом в Красной Сопке

Специалист Минздрава оценил возможность отравления дихлофосом в Красной Сопке

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян, говоря о версии отравления семьи дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, рассказал, как действует этот химикат на человека при неправильном применении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх