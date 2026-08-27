ВСУ атаковали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе Украинские боевики минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим объект.
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ВСУ атаковали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе Украинские боевики минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим объект.
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