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Пятый канал

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Суд присяжных Лас-Вегаса признал Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура

Суд присяжных Лас-Вегаса признал Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура

Суд присяжных Лас-Вегаса признал бывшего главаря банды Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса виновным в убийстве легендарного американского рэпера Тупака Шакура (также известен как 2Pac и Makaveli, при рождении Пэриш Лесэйн Крукс.

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