Еще в четырех точках Екатеринбурга запретят парковку

В центре Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей. Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках улиц: 1) Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых; 2) Степана Разина, от Большакова до Фурманова; 3) Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской); 4) Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.