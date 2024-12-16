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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Новые поезда в крымском направлении и причем тут экс-губернатор Севастополя Меняйло?

Новые поезда в крымском направлении и причем тут экс-губернатор Севастополя Меняйло?

15 декабря 2024 года на железной дороге вступило в действие новое расписание. Новые поезда ГСЭ на крымском направлении: - поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать из Петербурга с 15 декабря до 12 января ежедневно, с 15 января по 19 апреля – через день, из Симферополя с 17 декабря до 12 января ежедневно, с 16 января по 22 апреля – через день.

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