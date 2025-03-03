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Курские новости

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В Курской области растет уровень заболеваемости гриппом

В Курской области растет уровень заболеваемости гриппом

Об этом сообщил врио председателя регионального правительства Александр Чепик. Он подчеркнул, что среди заразившихся много школьников, поэтому нужно переводить образовательные учреждения на дистант, пока они не «загорелись».

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