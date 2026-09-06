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Регионы России

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Аннаполисский симфонический оркестр отменил концерты с российским скрипачом Вадимом Репиным

Аннаполисский симфонический оркестр отменил концерты с российским скрипачом Вадимом Репиным

В заявлении отмечается, что оркестр и Вадим Репин разделяют стремление к прекращению продолжающихся боевых действий и выразили надежду на возможность совместной работы в будущем.

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