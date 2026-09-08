Лавров: Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Президент США Дональд Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым и не подлежащим обсуждению.
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