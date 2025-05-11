Состоится ли «Стамбул-2», или Москва применяет методы айкидо

Как известно Президент РФ Владимир Путин с детства занимается различными единоборствами (и даже имеет звание мастера спорта по дзюдо), что оказало определенное влияние на методы принятия им политических решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии