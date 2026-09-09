Равил Гайнетдин: «Тормыш юлым турында бернинди ялгансыз, арттырмыйча сөйләдем»

Быелгы «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестиваленең иң зур вакыйгасы Кариев театрында узды: кинофестивальнең алыштыргысыз президенты – РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдинның Казанда иҗади очрашуының өченче өлешендә үз язмышындагы катлаулы вакыйгаларны искә ала һәм хәләле Зөһрәгә мәхәббәт аңлата.
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