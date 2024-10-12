Chery Fulwin A9: гибридный седан с запасом хода только на электричестве до 200 км

Chery анонсировала гибридный седан Fulwin A9, запуск которого намечен на начало 2025 года 8 октября компания Chery представила изображения своего будущего гибридного седана Fulwin A9, который будет доступен в девяти цветах.
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