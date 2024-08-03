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Царьград

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СВО закончится раньше - версия Артамонова: "Сюрприз" Путина и Белоусова для НАТО, Киев вспыхнет

СВО закончится раньше - версия Артамонова: "Сюрприз" Путина и Белоусова для НАТО, Киев вспыхнет

Военный эксперт в беседе с Царьградом рассказал начистоту о происходящем на фронте. Он обратил внимание, что единственный момент, на который никто не обращает должного внимания, является главным фактором для завершения СВО раньше, чем кто-либо предполагал.

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