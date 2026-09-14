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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Шелтон поднялся на четвертую строчку, Джокович выпал из топ-10, Хачанов прибавил 24 позиции

Финалист US Open Бен Шелтон впервые стал четвертой ракеткой мира. Новак Джокович не защитил очки за прошлогодний полуфинал и впервые с 2018-го выпал из топ-10.

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