Большинство американцев заявили, что Байден слишком стар для второго срока

Результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, показали, что 67% зарегистрированных американских избирателей считают, что президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы идти на второй срок.
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