Битва городов: где в России лучше всего работает общественный транспорт

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ruslava Митькина

Хуже всего транспорт общественный работает в Новосибирске, от новостроек до работы и учебы добираться приходится по 2-2.5 часа, маршруты не продуманы, также от новостроек не добраться до поликлиник, нет скоростн6ых маршрутов до ближайших метро, На многочисленн6ые обращения граждан, сюжеты по ТВ насе5ление получает отписки- насмешки, и что самое обидное, никто за это не несет ответственности. СРАМ!