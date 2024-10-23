Иностранные журналисты занимались прославлением украинских боевиков во время вторжения в Соловьиный край

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что иностранные журналисты, которые незаконно проникли на территории, оккупированные Вооруженными силами Украины, занимались героизацией украинских военнослужащих во время вторжения в Соловьиную область.
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