Металл идёт в обход. Российская сталь уходит с черноморских маршрутов на Балтику

От VG: атаки на портовую инфраструктуру и взлетевшие до 60–70 долларов за тонну ставки фрахта превратили Чёрное море из главного экспортного коридора в источник рисков для металлургической отрасли.
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