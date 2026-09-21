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Вгудок

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Металл идёт в обход. Российская сталь уходит с черноморских маршрутов на Балтику

Металл идёт в обход. Российская сталь уходит с черноморских маршрутов на Балтику

От VG: атаки на портовую инфраструктуру и взлетевшие до 60–70 долларов за тонну ставки фрахта превратили Чёрное море из главного экспортного коридора в источник рисков для металлургической отрасли.

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