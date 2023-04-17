МИД РФ подчеркнул необходимость антикризисных мер для стабилизации энергорынков

Россия считает необходимым подготовить пакет деполитизированных антикризисных решений, которые бы позволили стабилизировать ситуацию на энергетических рынках, подчеркнул в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
Россия считает необходимым подготовить пакет деполитизированных антикризисных решений, которые бы позволили стабилизировать ситуацию на энергетических рынках, подчеркнул в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
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