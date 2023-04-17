Экономика сегодня

290 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ol Solos
    "Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы уйти из истории России, но при условии, что все победы будут отданы великому русскому наро...Пригожин заявил о...
  • tatyanadavydkina
    А может лучше не использовать заключенных? Вообще-то "Белый лебедь" - это для тех кто осужден пожизненно. Так как они...«Полная чушь и то...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Да уж.. Саудиты отжигают. Я уже не думал, что меня может эта власть удивить, ан нет, они могут удивить удивительно! Ц...Жителей Саудовско...

МИД РФ подчеркнул необходимость антикризисных мер для стабилизации энергорынков

МИД РФ подчеркнул необходимость антикризисных мер для стабилизации энергорынков

Россия считает необходимым подготовить пакет деполитизированных антикризисных решений, которые бы позволили стабилизировать ситуацию на энергетических рынках, подчеркнул в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх