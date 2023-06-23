В Томской области сотрудники полиции и общественники провели для воспитанников детских садов познавательные мероприятия

Накануне, сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Северск, совместно с школьниками отряда ЮИД, посетили подшефный детский сад с кругосветкой по Правилам дорожного движения.
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