Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Пора за вилы браться с этим беспределом

Россияне воюют и погибают сейчас на ВОВ, а чужакам - квартиры и бабло?

Владимир Петрович

Современная история России всё больше напоминает Русско-японскую войну - там где-то воюют, а здесь воруют. Воруют из бюджета на дорогие неокупаемые фильмы, воруют на раздачу жилья приезжим среднеазиатам, на нерентабельных мегапроектах. А в основе - откаты. Кто помнит, чем закончилась русско-японская война?..