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Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Великоросс Прямо крик отчаяния, который всецело описывает то, что происходит в сфере бесконтрольной миграции.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Пора за вилы браться с этим беспределом
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Россияне воюют и погибают сейчас на ВОВ, а чужакам - квартиры и бабло?
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1 д.
Владимир Петрович
Современная история России всё больше напоминает Русско-японскую войну - там где-то воюют, а здесь воруют. Воруют из бюджета на дорогие неокупаемые фильмы, воруют на раздачу жилья приезжим среднеазиатам, на нерентабельных мегапроектах. А в основе - откаты. Кто помнит, чем закончилась русско-японская война?..
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1 д.
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