Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России

Андрей М

Может я не прав, но положение дел с топливом в России не безнадёжно... На мой взгляд топлива хватает, вот только логистика подкачала... И если с электроэнергией подобный вопрос решается фактически сразу, то логистика поставок топлива не отработана, от того и многокилометровые очереди... Ведь в итоге люди через два, а то и три часа все одно заправляются... Да и очереди не во всех регионах страны... Я поехал на заправку готовясь к длительной стоянке в очереди, но каково было мое удивление, что на заправке не было ни одной машины! И бензин А-95 по 73 рубля....