В России продолжаются проблемы с моторным топливом. Хотя в сравнении с концом прошлой недели ситуация во многих регионах всё же улучшилась: в одних значительно – причём даже с некоторым отскоком цен от заоблачных, в других – скажем так, умеренно.
Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России
Комментарии
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Андрей М
Может я не прав, но положение дел с топливом в России не безнадёжно... На мой взгляд топлива хватает, вот только логистика подкачала... И если с электроэнергией подобный вопрос решается фактически сразу, то логистика поставок топлива не отработана, от того и многокилометровые очереди... Ведь в итоге люди через два, а то и три часа все одно заправляются... Да и очереди не во всех регионах страны... Я поехал на заправку готовясь к длительной стоянке в очереди, но каково было мое удивление, что на заправке не было ни одной машины! И бензин А-95 по 73 рубля....
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1 м.
Alex Nемо
https://vkvideo.ru/video-233302051_456240818 Хотелось бы услышать реакцию автора на этот материал. Опубликован на вполне себе русском портале с центральным оффисом в Москве!
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4 н.
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