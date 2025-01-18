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Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

  Власть никак не может определиться с политикой ввоза рабочей силы — слишком много интересантов Депутат Госдумы, лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить законность выдачи государственного жилищного сертификата семье выходцев из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
По моему мнению: ...Мигранты не должны иметь лучшие права, чем граждане данной страны...
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23 час.
Ника
Желаю всего плохого тем, кто завозит в Россию зверье, а сами потом пьют шампанское на яхтах и куршавелях.
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23 час.
ВР
Виктор Рубцов
Гнать надо таких чиновников и с работы и из страны
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23 час.

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