Власть никак не может определиться с политикой ввоза рабочей силы — слишком много интересантов Депутат Госдумы, лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить законность выдачи государственного жилищного сертификата семье выходцев из Таджикистана в подмосковных Мытищах.
Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HB
Halszka Brzozowska
По моему мнению: ...Мигранты не должны иметь лучшие права, чем граждане данной страны...
Ответить
23 час.
Ника
Желаю всего плохого тем, кто завозит в Россию зверье, а сами потом пьют шампанское на яхтах и куршавелях.
Ответить
23 час.
ВР
Виктор Рубцов
Гнать надо таких чиновников и с работы и из страны
Ответить
23 час.
Свежие комментарии