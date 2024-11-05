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Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе

Уникальный клад нашли археологи в Херсонесе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уникальный денежно-вещевой клад найден археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории с февраля текущего года.

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