Поздравление Председателя Следственного комитета России с Днем знаний

Дорогие студенты и кадеты образовательных учреждений СК России, воспитанники кадетских классов! Уважаемые сотрудники кадетских корпусов и академий Следственного комитета, преподаватели! Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года! День знаний для каждого из нас всегда остается по-особенному теплым праздником, символизирующим новые открытия, большие свершения и интересные эксперименты.