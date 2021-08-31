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Поздравление Председателя Следственного комитета России с Днем знаний

Поздравление Председателя Следственного комитета России с Днем знаний

Дорогие студенты и кадеты образовательных учреждений СК России, воспитанники кадетских классов! Уважаемые сотрудники кадетских корпусов и академий Следственного комитета, преподаватели! Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года! День знаний для каждого из нас всегда остается по-особенному теплым праздником, символизирующим новые открытия, большие свершения и интересные эксперименты.

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