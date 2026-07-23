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Царьград

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В Сургуте экстренно посадили самолет из-за устроившего дебош пассажира

В Сургуте экстренно посадили самолет из-за устроившего дебош пассажира

Из-за пьяного дебошира рейс самолета Москва-Якутск экстренно посадили в Сургуте.Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Сургута задержали пассажира рейса Москва — Якутск, устроившего дебош на борту.

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