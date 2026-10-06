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Олеся Судзиловская, «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева и другие гости ярмарки академического искусства «Арт Россия»

Олеся Судзиловская, «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева и другие гости ярмарки академического искусства «Арт Россия»

Вторую ярмарку академического искусства «Арт Россия» в Москве посетили 35 тысяч человек Более 100 участников из разных регионов России и зарубежья представили живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство.

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