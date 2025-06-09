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Метеоролог Позднякова: похолодание в столичном регионе обещает затянуться

Метеоролог Позднякова: похолодание в столичном регионе обещает затянуться

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что период пасмурной и прохладной погоды, который должен начаться в московском регионе уже завтра, может затянуться почти до конца месяца.

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