Метеоролог Позднякова: похолодание в столичном регионе обещает затянуться

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что период пасмурной и прохладной погоды, который должен начаться в московском регионе уже завтра, может затянуться почти до конца месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии