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Кухня и дом

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Как варка при 90 градусах и три неожиданных метода превращают пельмени в сочное блюдо

Как варка при 90 градусах и три неожиданных метода превращают пельмени в сочное блюдо

Есть блюда, которые кажутся простыми лишь до тех пор, пока не начинаешь обращать внимание на детали. Пельмени именно из таких.

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