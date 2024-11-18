Слуцкий заявил, что разрешение США на удары ATACMS по России повлечет жесткий ответ

Удары дальнобойным оружием по русским регионам неизбежно приведут к эскалации конфликта.Вероятное решение США начать атаки с использованием ракет ATACMS на территорию России, безусловно, вызовет крайне жесткую реакцию со стороны России, которая будет зависеть от создаваемых угроз для страны.