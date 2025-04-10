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«Странные времена»: и.о. руководителя NASA о текущем положении агентства

«Странные времена»: и.о. руководителя NASA о текущем положении агентства

На проходящем в Колорадо-Спрингс 40-м ежегодном Космическом симпозиуме, организованном Space Foundation, исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро назвала текущий этап в истории агентства «странными временами».

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