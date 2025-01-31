Лавров: у РФ есть потенциал стать лидером мирового большинства

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия имеет большой аналитический, научный и академический потенциал, чтобы стать лидером мирового большинства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам.
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