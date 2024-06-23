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Обзор матча Швейцария — Германия, группы A на Евро 2024, 23.06.2024

23 июня в Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Дойче Банк Арена» команды группы A сыграли заключительный матч групповой стадии.

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