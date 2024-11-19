Культура и Обще...
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Культура и Общество

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Жду метелей и вьюг, что поют по ночам…

Из двенадцати братьев Ноябрь - самый скромный, лишь невзрачные краски присущи ему, по безлистным лесам бродит ветер бездомный, но на сердце светло, не пойму - почему? Может быть, потому, что в цвету хризантемы? Или иней на ветках так радует взор? По душе мне поля, что надолго так немы и хорош по снежку птичьих лапок узор! […].

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