За 4 часа до штурма: Командир «Ахмата» рассказал, как бойцы готовились к операции «Поток»

Бойцы, участвовавшие в операции «Поток» в Судже, узнали о своих задачах лишь незадолго до её начала. По словам командира спецназа «Ахмат» с позывным Аид, конкретные детали им сообщили всего за четыре часа до старта.
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