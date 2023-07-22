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Сенатор Джабаров после слов Зеленского, объявившего Крымский мост основной целью для Киева, назвал главу Украины новым бен Ладеном

Сенатор Джабаров после слов Зеленского, объявившего Крымский мост основной целью для Киева, назвал главу Украины новым бен Ладеном

Представитель Совета Федерации Владимир Джабаров после заявления Владимира Зеленского, объявившего Крымский мост основной целью для киевской стороны, назвал украинского президента новым Усамой бен Ладеном.

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