Против Тамары Эйдельман возбудили дело. «Обычно иноагент наговаривает на большой срок»

В отношении историка Эйдельман возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизмаТамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube После проведенной проверки столичная прокуратура возбудила уголовное дело против блогера-историка Тамары Эйдельман*, ее подозревают в реабилитации нацизма.