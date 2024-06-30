Против Тамары Эйдельман возбудили дело. «Обычно иноагент наговаривает на большой срок»

В отношении историка Эйдельман возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизмаТамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube После проведенной проверки столичная прокуратура возбудила уголовное дело против блогера-историка Тамары Эйдельман*, ее подозревают в реабилитации нацизма.
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