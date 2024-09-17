Подразделения ПВО уничтожили дрон "Баба-Яга" ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Расчеты войсковой ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер военнослужащих ВСУ и украинских националистов типа "Баба-Яга" на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации РФ (СВО).
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