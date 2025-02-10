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Финляндия проведет своё расследование инцидента с танкером "Коала" в порту Усть-Луга

Финляндия проведет своё расследование инцидента с танкером "Коала" в порту Усть-Луга

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о начале расследования после техногенного инцидента на танкере "Коала", произошедшего в порту Усть-Луга, и усилил готовность к реагированию на возможные разливы нефти.

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