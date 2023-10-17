Нидерланды увеличили гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Дополнительные инвестиции в размере €10 млн (1,05 млрд руб.) вложило правительство Нидерландов в гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, заявила уходящая в отставку министр по сотрудничеству в целях развития Лисье Шрайнемахер, сообщило 17 октября издание NL Times.