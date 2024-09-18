Полиция обнаружила подпольную мини-фабрику по производству сигарет

Сотрудники Северного управления Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о разоблачении двух братьев из Бельц, управлявших мини-фабрикой по производству сигарет, где в ходе обысков был изъят табак и другие предметы стоимостью около 500 000 леев.