Полиция обнаружила подпольную мини-фабрику по производству сигарет

Сотрудники Северного управления Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о разоблачении двух братьев из Бельц, управлявших мини-фабрикой по производству сигарет, где в ходе обысков был изъят табак и другие предметы стоимостью около 500 000 леев.
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