FPV-дрону ВСУ удалось поразить российский разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ»

Виктор Тимошевский

на войне,как на войне. И мы тоже такую тактику применяем и сбиваем их беспилотники.В чем новизна? Или "Форпост" неуязвимый? Значит надо дорабатывать безопасность БПЛА и контролировать обстановку вокруг.