В ЛНР перехватили ударный дрон ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России успешно перехватили беспилотный летательный аппарат типа самолет в Луганской Народной Республике, сообщает корреспондент РИА Новости, присутствующий на месте событий.
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