Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

В корпусе «Спектр» обустроены столовая и центр информации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что для студентов Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана построили многофункциональный комплекс.
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