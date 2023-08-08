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Дерек Фишер возглавил школьную команду из Лос-Анджелеса

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер возвращается к тренерской работе. Бывший игрок «Лейкерс» назначен главным тренером команды школы Энсино Креспи, которая находится в Лос-Анджелесе.

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