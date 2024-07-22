Что мешает женщинам устроить личную жизнь в 40+? Вопрос, встающий перед зрелыми дамами в поиске

НК

Наталья Климова

Статья обо всех женщинах ? Откуда вы взяли, что после 40 лет она кого то ищет ? Уже ведь разум появился - это в 17 любовь ищут. А повзрослев понимают, что там не мёд. Лично я развелась в 37 лет после 13 лет семейной жизни и больше меня туда под дулом пистолета не заставишь . Двое детей, я ими занималась, а не поисками мужика, зачем он мне ? Что я там не видела? Вот честно - накормить детей в 10 раз проще, чем мужика. Если не избаловать. Никто не грызет "не такая", никаких пьянок, друзей, гостей в доме. Никакой пахоты на кухне. Друг 2 раза в неделю пришел - ушел, фсё. Чего еще надо ?