Моя семья. Счас...
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  • Наталья Климова
    Так родились то они в полной семье, вы читать умеете ? Замужем 13 лет была. Пришло значит время наконец и о пилотке...Что мешает женщин...
  • Сергей С
    надо детей в полной семье воспитывать,а не только о пелотке думать ... два раза в неделю))Что мешает женщин...
  • Наталья Климова
    Статья обо всех женщинах ? Откуда вы взяли, что после 40 лет она кого то ищет ? Уже ведь разум появился - это в 17 ...Что мешает женщин...

Что мешает женщинам устроить личную жизнь в 40+? Вопрос, встающий перед зрелыми дамами в поиске

Что мешает женщинам устроить личную жизнь в 40+? Вопрос, встающий перед зрелыми дамами в поиске

Когда-то среди женщин старше сорока ходила не совсем приличная шутка о том, что состоявшийся взрослый мужчина либо занят, либо полон… всяких неприятных неожиданностей.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Статья обо всех женщинах ? Откуда вы взяли, что после 40 лет она кого то ищет ? Уже ведь разум появился - это в 17 любовь ищут. А повзрослев понимают, что там не мёд. Лично я развелась в 37 лет после 13 лет семейной жизни и больше меня туда под дулом пистолета не заставишь . Двое детей, я ими занималась, а не поисками мужика, зачем он мне ? Что я там не видела? Вот честно - накормить детей в 10 раз проще, чем мужика. Если не избаловать. Никто не грызет &quot;не такая&quot;, никаких пьянок, друзей, гостей в доме. Никакой пахоты на кухне. Друг 2 раза в неделю пришел - ушел, фсё. Чего еще надо ?
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15 час.
Сергей С
надо детей в полной семье воспитывать,а не только о пелотке думать ... два раза в неделю))
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6 час.
НК
Наталья Климова
Так родились то они в полной семье, вы читать умеете ? Замужем 13 лет была. Пришло значит время наконец и о пилотке подумать, не только о детях. Женщина тоже человек. Имеет полное право на личную жизнь.
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4 час.

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