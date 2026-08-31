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Новости Липецка

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Потомок Рюриковичей князь Вяземский из Липецкой области вошёл в историю

Потомок Рюриковичей князь Вяземский из Липецкой области вошёл в историю

Потомок смоленской ветви Рюриковичей, князь Леонид Вяземский проявил храбрость в русско-турецкой войне, получил боевые награды, построил больницу, церковь и школы, а также стал астраханским губернатором и начальником Главного управления уделов.

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