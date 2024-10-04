Вайцеховская об оценках Базылюк: «Сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются как прыжки, к которым нет вопросов. Зачем?»

13-летняя Базылюк сделала пять ультра-си прыжков на турнире в Санкт-Петербурге и одержала победу. «Маргарита Базылюк продемонстрировала в произвольной программе совершенно убойный по нынешним временам прыжковый контент, предсказуемо выиграла женский турнир на мемориале Панина, но впечатление двоякое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Палмер первым в истории АПЛ забил четырежды в первом тайме. Хавбек «Челси» сделал покер «Брайтону»
- Тарасова об отстранении фигуристов: «Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх. На следующий год нас допустят»
- Загитова показала, как читает «Алые паруса» Грина. Ранее она запросила грант на шоу по этому произведению
Свежие комментарии