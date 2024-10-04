Вайцеховская об оценках Базылюк: «Сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются как прыжки, к которым нет вопросов. Зачем?»

13-летняя Базылюк сделала пять ультра-си прыжков на турнире в Санкт-Петербурге и одержала победу. «Маргарита Базылюк продемонстрировала в произвольной программе совершенно убойный по нынешним временам прыжковый контент, предсказуемо выиграла женский турнир на мемориале Панина, но впечатление двоякое.