МИД КНР призвал к сдержанности после ударов США по целям в Сирии и Ираке

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в понедельник призвал соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность после того, как 3 февраля американские военные нанесли авиаудары по целям на территории Сирии и Ирака.