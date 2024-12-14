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Андрей Назаров: «Недруги продолжают играть в плохих и хороших. У нас есть противоядие – нужно быть сильными и сплоченными, чтобы двигаться вперед. Победа будет за нами»

«В первом матче сборная России показала яркий и целостный хоккей. Одержана уверенная победа над сборной мира КХЛ, которая составлена из лучших легионеров нашей лиги.

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